Piccolo grande spavento per i Los Angeles Lakers, i quali nella notte, oltre ad aver perso nettamente contro i Denver Nuggets, hanno visto Anthony Davis abbandonare il campo durante il primo tempo a causa dell’aggravarsi del suo infortunio al tendine d’Achille. Il giocatore aveva già saltato le due precedenti partite dei gialloviola prima di essere tornato a disposizione contro Memphis, ma a quanto pare il tendine non era ancora guarito completamente. Queste le parole del lungo gialloviola a fine partita:

“Penso che in qualsiasi altra situazione avrei voluto comunque continuare giocare, ma trattandosi del tendine d’Achille è diverso. Se si fosse trattato di un quadricipite o di un dito non avrei avuto problemi a restare in campo, ma davvero non voglio scherzare con il tendine d’Achille”

Lakers All-Star Anthony Davis re-aggravated his right Achilles tendonosis and there's some swelling, source tells ESPN. He will get an MRI on Monday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021