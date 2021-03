NBA, Phoenix continua a volare. Chris Paul: “Booker è un giocatore diverso”

La stagione dei Phoenix Suns è sotto gli occhi di tutti. Dopo l’arrivo nella scorsa offseason di Chris Paul, addetti ai lavori e tifosi hanno cominciato a sognare l’accoppiata diabolica insieme a Devin Booker. E così è stato. La compagine dell’Arizona, dopo un normale adattamento iniziale, sta viaggiando a vele spiegate ritrovandosi al secondo posto ad Ovest con un record di 25-11 e le ultime cinque partite vinte.

Il successo di Phoenix sembra avere un nome e cognome, almeno in queste ultime uscite, ossia Devin Booker. Ad incoronare il giocatore ci ha pensato lo stesso CP3 il quale, ai microfoni dei giornalisti, ha speso queste parole al termine dell’ultimo match vinto nella notte contro i Portland Trail Blazers:

“È un giocatore diverso rispetto a prima. Non sto scherzando. È diverso. Non solo per la sua crescita costante, ma per il fatto che stasera ha messo a referto 35 punti senza problemi. Io e Jae Crowder ne stavamo parlando. È diverso.”