NBA, Patrick Ewing contro la security del Madison Square Garden

Patrick Ewing è uno dei giocatori più iconici e leggendari della storia dei New York Knicks. Il suo numero 33 è stato ovviamente ritirato e appeso al soffitto del Madison Square Garden, come si addice ad un giocatore come lui.

Adesso il buon Pat è il coach dell’Università di Georgetown, che proprio recentemente ha sfidato (e battuto a sorpresa) Villanova nei quarti di finale del Big East Tournament, tenutisi proprio al Garden. L’ultima esperienza nel palazzetto in cui ha scritto la storia non è stata però delle migliori.

Ewing ha lamentato una eccessiva pressione della sicurezza del Garden nei suoi confronti, con continue richieste di controllo:

“Pensavo che questo fosse il mio palazzetto, mi fa davvero male dover esibire sempre documenti, essere fermato. Tutti in questo palazzetto dovrebbero sapere chi sono e invece vengo fermato. Non posso muovermi liberamente. Ma è il Madison Square Garden? Devo chiamare Mr James Dolan? Non c’è il mio numero appeso?”

La MSG Entertainment, la holding che possiede il palazzetto, ha poi pubblicato un comunicato che ha specificato il chiarimento tra Ewing e Dolan in persona:

“Jim e Patrick hanno un rapporto che dura da tanto tempo. Oggi pomeriggio hanno discusso e lo hanno affermato nuovamente. Tutti noi sappiamo, rispettiamo e riconosciamo quello che ha fatto per il Garden e per New York. Buona fortuna a lui e agli Hoyas per le semifinali del torneo Big East”

Non è la prima volta che una leggenda dei Knicks si ritrova a dover fare i conti con la sicurezza del Garden, tra le più severe di tutta la NBA. È celebre la vicenda di Charles Oakley, passato addirittura per vie legali dopo uno scontro verbale (e quasi fisico) con Dolan e la security del Madison Square Garden.

