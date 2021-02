NBA, Davis cauto: “Col tendine d’Achille non si scherza”

Ha saltato le ultime due partite dei suoi Los Angeles Lakers per permettersi un recupero completo e sicuro: Anthony Davis non è stato presente per aiutare i suoi compagni, dato che sta recuperando da un’infiammazione al tendine d’Achille.

Il tendine d’Achille ha causato diversi problemi molto gravi a tanti giocatori, come Kevin Durant e Klay Thompson. Un infortunio grave è qualcosa da evitare assolutamente: per questo Davis sta usando tutta la cautela possibile per alleviare l’infiammazione:

“È il tendine d’Achille, è una situazione molto delicata. Fosse stato il quadricipite, o un dito, non avrei avuto problemi a giocarci sopra. Ma non voglio prendere alla leggera il tendine d’Achille” “Non voglio giocare sentendo ancora del dolore e rischiando di saltare intere settimane o addirittura i Playoff, dato che è una cosa che posso controllare saltando un paio di partite ad inizio stagione”

Davis ha raccontato di aver sentito dolore vicino al polpaccio, nella zona del tendine, nelle ultime due settimane pre-assenza. Una risonanza magnetica ha poi confermato l’infiammazione:

“Continuavo ad avere del dolore sforzando. Ovviamente correndo, ma anche camminando, saltando, qualsiasi cosa del genere mi causava dolore. Sto cercando di farlo calmare”

Leggi anche:

Golden State: Wiseman out almeno un’altra settimana

L’incredibile ultimo quarto di Carmelo Anthony

Risultati della notte