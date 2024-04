NBA, LeBron James sulla sfida Lakers-Pelicans ai Play-in: “Sarà davvero dura”

I Los Angeles Lakers nella nottata tra martedì e mercoledì affronteranno i New Orleans Pelicans ai Play-in con l’obiettivo di guadagnarsi l’accesso diretto al tabellone Playoff NBA 2024. In questo senso, LeBron James nella serata di ieri ha parlato proprio della sfida contro la compagine della Louisiana:

“La partita di martedì sarà estremamente dura, estremamente difficile, estremamente fisica. Quando giochi una serie di playoff – e la considero come una serie di playoff di due partite – se vinci la prima partita, una squadra ha più giorni per sedersi su quella sensazione, oppure sedersi con il sapore della sconfitta in bocca. Quindi, arrivando a martedì, loro saranno estremamente pronti per sfidarci nuovamente e noi dovremo presentarci con lo stesso senso di urgenza che avevamo nella partita precedente.”