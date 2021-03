NBA, Gasol bocciato: Lakers alla ricerca di un lungo sul mercato

I Los Angeles Lakers hanno vissuto un periodo di alti e bassi dopo l’infortunio di Anthony Davis. La loro posizione nella Western Conference è ancora buona, ma nelle ultime uscite prima della pausa hanno fatto vedere tutti i loro limiti. Senza di lui i Lakers perdono l’uomo di punta del frontcourt, con gli altri giocatori chiamati a dare qualcosa in più. Tra questi c’è Marc Gasol, che ha finora deluso le aspettative.

Lo spagnolo è arrivato in offseason con l’obbiettivo di migliorare la qualità dei lunghi dei Lakers. Ma il suo rendimento non è stato all’altezza del suo nome. Marc Gasol sta al momento viaggiando con meno di 5 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Per questo, secondo Sam Amick di The Athletic, la franchigia di LeBron James sta valutando attentamente delle mosse sul mercato dei lunghi.

In NBA le possibilità non mancano. Al momento il mercato ha molto da offrire nel frontcourt. Tra i giocatori più gettonati troviamo Andre Drummond e LaMarcus Aldridge, entrambi messi da parte dalle loro squadre. Tra i free agent è invece disponibile il cavallo di ritorno DeMarcus Cousins, tagliato dagli Houston Rockets. Sempre secondo Sam Amick di The Athletic, i Lakers preferirebbero organizzare una trade per Aldridge o per Drummond.

Nonostante il momento non brillantissimo, i Los Angeles Lakers restano i favoriti per raggiungere le Finals a ovest. Con l’incognita Anthony Davis però, non possono restare a guardare mentre le dirette concorrenti al titolo si rinforzano (vedi Brooklyn Nets con Griffin). Restano ancora due settimane esatte prima della trade deadline e tutto può ancora succedere.

