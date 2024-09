NBA, brutte notizie in casa New York Knicks: Mitchell Robinson salterà l’inizio della stagione

Ora è praticamente ufficiale: Mitchell Robinson salterà l’inizio della stagione regolare NBA 2024/2025 a causa di un intervento chirurgico alla caviglia. Robinson, che ha giocato 31 partite la scorsa stagione e si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia lo scorso dicembre, si è nuovamente infortunato al piede/caviglia durante la serie di playoff del primo turno di New York contro i Philadelphia 76ers, saltando le ultime sei partite della serie del secondo turno contro gli Indiana Pacers.

Secondo alcune fonti, i Knicks contano sul rientro di Robinson a dicembre o gennaio, anche se i tempi saranno dettati dal suo percorso riabilitativo. Oltre a Robinson, New York ha rinnovato il contratto di Precious Achiuwa e ha ingaggiato anche Jericho Sims. Tom Thibodeau, in una recente intervista, ha quindi affermato che per sopperire alla mancanza di Robinson, probabilmente schiererà Julius Randle da cinque, preparando quella che sarà una formazione small-ball.

Thibs ha raramente preso quella direzione in passato, non solo durante il suo periodo con i Knicks ma anche nelle precedenti tappe con i Timberwolves e i Bulls, preferendo invece avere lunghi di grossa stazza a protezione del canestro. La notizia di Robinson arriva dopo un’estate movimentata a New York, con i Knicks che hanno acquisito Mikal Bridges dai Brooklyn Nets, registrando il primo scambio tra le due franchigie in 40 anni, e rinnovato Jalen Brunson e OG Anunoby. È tutto pronto per puntare ancora al bersaglio grosso.

