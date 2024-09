Mercato NBA, i Memphis Grizzlies tagliano Derrick Rose: i motivi

I Memphis Grizzlies hanno ufficializzato il taglio di Derrick Rose. I motivi? Secondo quanto riportano i media americani, sarebbe stato lo stesso giocatore a chiedere alla franchigia di poter essere rilasciato e tornare free agent. A Rose, 35 anni, mancava ancora una stagione al termine del contratto biennale da 6.6 milioni di dollari che aveva firmato con i Grizzlies durante la offseason del 2023.

Rose ha giocato 24 partite per i Grizzlies, con una media di 8.0 punti e 3.3 assist. Rose, tre volte All-Star e MVP 2010-11 per i Chicago Bulls prima di subire un grave infortunio al ginocchio, ha una media di 17.4 punti e 5.2 assist a partita giocando per 6 squadre durante la sua carriera NBA. Con questa mossa, D-Rose torna a disposizione sul mercato NBA e potrà decidere cosa fare del suo futuro. Verosimilmente, cercherà una nuova avventura all’interno di una contender attrezzata per lottare per il titolo. Grande obiettivo dell’ex Chicago.

Leggi Anche:

NBA, brutte notizie in casa New York Knicks: Mitchell Robinson salterà l’inizio della stagione

NBA, Jayson Tatum al media day dei Boston Celtics