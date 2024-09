NBA, Brad Stevens sulla vendita dei Celtics: “La proprietà mi ha chiesto di fare una bella squadra”

L’annuncio della messa in vendita dei Boston Celtics comunicata lo scorso inizio luglio ha decisamente colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori. Detto questo, la stessa franchigia sta comunque facendo del suo meglio per mantenere lo status quo in campo e provare a vincere un nuovo titolo NBA. Interpellato durante il consueto media day d’apertura della nuova stagione, il presidente delle basketball operations dei Celtics, Brad Stevens, ha dichiarato ai giornalisti che la proprietà – guidata da Irving Grousbeck e da suo figlio, Wyc Grousbeck – gli ha chiesto di procedere con un approccio “business as usual” mentre in questi mesi verrà perfezionata la vendita della franchigia:

“Il modo in cui me l’hanno detto da quando è stata annunciata la vendita è stato il seguente: ‘Dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo. Affari come al solito. Fate quello che potete per costruire il miglior roster possibile e poi vedremo cosa succederà da lì in avanti'”.

Interrogato, invece, sul core della squadra, Brad Stevens ha invece confermato che i Celtics si affideranno ai propri veterani con la consueta fiducia:

“Penso che Horford e Holiday siano i nostri due giocatori che hanno più di trent’anni, insomma, se vogliamo parlare di quale squadra abbia la leadership più forte sotto il profilo dei veterani in roster, siamo messi benissimo.”

