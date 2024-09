Porzingis al Media Day Celtics: “Gara 1 NBA Finals notte speciale”

Se il rientro in campo previsto a dicembre sarà per Kristaps Porzingis anche solo avvicinabile al comeback in Gara 1 delle NBA Finals 2024, i Boston Celtics possono stare tranquilli. Dal Media Day dei biancoverdi, il lungo lettone ha ripercorso i timori che hanno preceduto il debutto nell’atto conclusivo della stagione. Tutti i dubbi si sono poi dissolti alla palla a due. Ecco le parole di Porzingis a riguardo:

“Tre giorni prima di Gara 1 mi trovai a giocare partitelle per la prima volta in allenamento. Fu terribile, […] pensai ‘Come farò a farla andare per il verso giusto?’ […] Il giorno prima in qualche modo tutto si è sciolse e mi dissi ‘Ci siamo’, il mio mood cambiò per il meglio. Sapendo che avrei avuto un impiego limitato, volevo dare tutto. […] Mi sentivo nel ritmo, senza paura, fu una notte speciale.”

"Honestly that was a special night… I was fearless out there."

KP reflects on MONSTER game when he returned to play for Game 1 of the NBA Finals pic.twitter.com/sSBhVXmUJO

