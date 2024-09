La nuova stagione NBA è alle porte ma molte squadre devono già fare i conti con gli infortuni: tra queste ci sono anche i Toronto Raptors che rischiano di dover fare a meno, almeno per la prima parte di stagione, di Bruce Brown. Il giocatore, infatti, si sottoporrà a intervento chirurgico per risolvere un problema al ginocchio.

Toronto Raptors say guard Bruce Brown underwent an arthroscopic surgical procedure on his right knee and will be re-evaluated in three weeks.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 20, 2024