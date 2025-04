NBA, Jalen Brunson vicino al rientro dall’infortunio: le condizioni

La stagione dei New York Knicks volge al termine e Jalen Brunson è ancora fermo ai box. Il play è fuori gioco da quando si è infortunato alla caviglia il 6 marzo scorso, in trasferta sul campo dei Lakers. Nonostante i tempi di recupero siano più lunghi del previsto, il dirigente newyorkese ha assicurato che il suo ritorno è sempre più vicino. Queste le sue parole:

“Realisticamente, spero di poter giocare prima dei Playoff. È positivo per me ritrovare un po’ di ritmo partita prima di entrare nella fase finale della stagione, ma la cosa più importante è cercare di essere al 100% in salute “

Un ritorno prima della fine della stagione regolare era uno degli obiettivi menzionati dai Knicks, per consentirgli di riprendere il ritmo prima di affrontare la corsa Playoff. Ma anche se sembra che le cose stiano andando in quella direzione, resta l’incertezza riguardo a una possibile data di ritorno, con i Knicks che devono giocare solo otto partite. Brunson ha cercato di spiegare le tappe del suo rientro:

“È una decisione collettiva. Quando so che è una cosa di poco conto e so che posso giocare nonostante un piccolo infortunio, lo faccio. Ci sono situazioni come questa e voglio assicurarmi che siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Lo stiamo facendo da qualche settimana, quindi continueremo a muoverci in quella direzione.”

Nonostante la sua assenza nelle ultime settimane, i Knicks hanno ottenuto un record di sette vittorie e cinque sconfitte. Il che non è poco se si considera la carenza di leader che sta riscontrando Tom Thibodeau. Un contesto che spinge gli altri attori a rivelarsi, come OG Anunoby e Mikal Bridges, che ieri hanno segnato 28 punti contro i Blazers.

Frustrato dal fatto di doversi accontentare di guardare i suoi compagni di squadra dalla panchina, il playmaker apprezza comunque le loro prestazioni in sua assenza:

“Ci saranno momenti, giorni e partite in cui le cose non andranno come previsto, ma come si fa a rispondere e ad andare avanti? Sento che hanno fatto progressi in quella direzione”

