NBA, Karl-Anthony Towns risponde a Draymond Green sulla sua assenza per “motivi personali”

Karl-Anthony Towns ha risposto con compostezza alle recenti insinuazioni di Draymond Green riguardo alla sua assenza nella partita tra New York Knicks e Golden State Warriors. Il lungo aveva saltato l’incontro per partecipare al funerale di Sarah Holtzman, una cara amica di famiglia scomparsa a causa di un cancro al seno. ​ In un episodio del suo podcast, Green aveva suggerito che Towns avesse evitato la partita per non affrontare l’ex compagno Jimmy Butler, con cui aveva avuto tensioni in passato.

Un’affermazione più lontana possibile dalla realtà, poiché lo stesso Towns ha replicato a stretto giro in questa maniera:

“Scelgo di affrontare la situazione con amore e non con odio. Spero che nessuno debba passare attraverso ciò che ho vissuto io e quei ragazzi… perdere un genitore è difficile. È stato uno di quei momenti in cui dovevo esserci per la mia famiglia e per i bambini che hanno perso una persona molto speciale per loro.”

L’allenatore dei Knicks, Tom Thibodeau, ha difeso Towns, sottolineando la sua natura competitiva e la professionalità mostrata nel corso della carriera. Mentre dal canto suo, Green – evidentemente informato successivamente delle reali motivazioni dell’assenza di Towns – ha espresso le sue condoglianze ma ha mantenuto la posizione espressa nel podcast, affermando:

“È un peccato, mi dispiace per quello che è accaduto. Ma i commenti riportavano solo voci che avevo sentito. Mando le mie condoglianze a lui e alla sua famiglia. Tutti sperimentiamo la morte in un modo o nell’altro, e tutti un giorno la sperimenteremo allo stesso modo. Non lo auguri mai a nessuno, ma ‘The Draymond Green Show with Baron Davis’ deve andare avanti.”

Nonostante le speculazioni, Towns ha preferito mantenere un atteggiamento positivo, concentrandosi sul supporto alla famiglia Holtzman durante un momento così difficile.

