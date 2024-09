NBA, Mikal Bridges si presenta ai Knicks: “Sono diventato forte grazie ai Brooklyn Nets, ringraziateli”

I nuovi New York Knicks sono pronti a ricominciare la stagione con rinnovata fiducia e con un obiettivo chiaro in mente, ossia quello di qualificarsi nuovamente ai Playoff e provare a sorprendere tutti arrivando fino in fondo. Tra i nuovi arrivi in città, peraltro, dobbiamo evidenziare quello di Mikal Bridges.

Dopo una bellissima stagione – quella del 2022/2023 – messa in archivio, lo scorso anno l’ex giocatore di Brooklyn ha faticato parecchio a confermare la sua pallacanestro di qualità. Stiamo comunque parlando di un eccellente tiratore e di un giocatore pericoloso in zona offensiva. Ecco perché a margine di un evento organizzato a Central Park, Bridges si è lasciato andare ad una dichiarazione curiosa:

“Dovreste ringraziare Brooklyn perché mi ha reso un giocatore migliore. Fan…o, il mio gioco è cresciuto tantissimo lì. È una offseason lunghissima, non vedo l’ora di tornare in campo. Sono pronto già adesso, sono in forma. È passato troppo tempo.”

