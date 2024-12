Mercato NBA, Landry Shamet torna ai Knicks dopo l’infortunio alla spalla

I New York Knicks hanno riaccolto nel proprio roster il veterano Landry Shamet, firmando con lui un contratto di un anno dopo che il giocatore ha recuperato da un infortunio alla spalla subito durante la preseason.

Shamet, 27 anni, aveva inizialmente firmato un contratto Exhibit 9 con i Knicks lo scorso settembre, ma era stato successivamente tagliato a causa di una lussazione alla spalla destra riportata in una partita di preseason contro gli Charlotte Hornets. Dopo un periodo di riabilitazione senza intervento chirurgico e alcune apparizioni nella G-League, i Knicks hanno deciso di offrirgli una nuova opportunità, riconoscendo il suo potenziale contributo alla profondità del roster.

Con una media in carriera di 8.7 punti, Shamet aggiunge esperienza e capacità di tiro al perimetro, elementi preziosi per la rotazione dei Knicks. Il suo ritorno potrebbe rafforzare una panchina che attualmente include giocatori come Miles McBride, Cameron Payne e Precious Achiuwa, offrendo ulteriori opzioni all’allenatore Tom Thibodeau per affrontare la seconda parte della stagione.

Leggi Anche:

John Wall comincia la carriera da commentatore, ma punta al ritorno in NBA

NBA, stagione finita per Moritz Wagner: salta il crociato

Mercato NBA, Alex Caruso prolunga con i Thunder: il contratto è faraonico