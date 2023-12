Knicks, Mitchell Robinson fermo almeno due mesi: operazione alla caviglia sinistra

Terzultimi per PACE Factor, ma terzi per rimbalzi offensivi catturati nella NBA all’11 dicembre, i New York Knicks dovranno fare a meno della presenza sotto i tabelloni di Mitchell Robinson. Con un breve comunicato su X la squadra della Grande Mela ha dato conferma dell’imminente operazione alla caviglia sinistra che terrà fuori il lungo per un periodo compreso tra le otto e le dieci settimane.

Nel primo quarto esatto di stagione regolare, 21 partite, Mitchell Robinson ha fatto registrare 6.2 punti e 10.3 assist di media.

