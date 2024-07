Grossa novità in casa New York Knicks con Jalen Brunson con rinnova con la franchigia della Grande Mela: l’ex stella di Villanova ha firmato un’estensione di contratto quadriennale a 156 milioni di dollari. Ha così rinunciato a 113 milioni che avrebbe guadagnato tra un anno, ma c’è un motivo valido dietro questa scelta: in questo modo permette ai Knicks di avere più spazio sotto il tetto salariale.

In a largely unprecedented financial concession to give roster flexibility to a contender, New York Knicks star Jalen Brunson has agreed on a four-year, $156.5 million extension, his agent Sam Rose of CAA tells ESPN — $113M less guaranteed than he’s eligible to receive in one… pic.twitter.com/DDJvz7TUlr — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2024

Jalen Brunson e il rinnovo con i Knicks: tutti i dettagli

Come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Jalen Brunson ha rinnovato con i New York Knicks: un’estensione di contratto per quattro anni a 156 milioni di dollari. Il nuovo contratto sarà in vigore dalla stagione 2025-2026 e, dietro questa scelta, c’è una motivazione strategica: rinnovando subito, Brunson dà la possibilità ai Knicks di avere più margine sotto il tetto salariale, così da poter operare senza troppe complicazioni nel mercato NBA.

Firmando per la nuova estensione di contratto, l’ex stella di Villanova rinuncia a 113 milioni che avrebbe guadagnato nell’estate 2025, dove avrebbe potuto chiedere e accordarsi per un quinquennale al massimale da 269.1 milioni di dollari. Queste le parole di Leon Rose, presidente dei Knicks:

“Jalen ha dimostrato, ancora una volta, il suo attaccamento al club e ai suoi tifosi: siamo molto orgogliosi di essere rappresentati, per i prossimi anni, da un giocatore come lui”

Nell’ultima stagione, Brunson ha giocato 77 partite registrando una media di 28.7 punti, 3.6 rimbalzi e 6.7 assist: i tifosi di New York possono dormire sogni tranquilli e sperare in un bel mercato NBA.

Leggi anche:

NBA, Pistons, Luke Walton primo assistente di coach Bickerstaff

NBA Cup, tutti i sorteggi per la stagione 2024-2025

L’ex GM NBA McDonough sui Clippers senza Kawhi Leonard: “Sono preoccupato”