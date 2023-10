NBA, la Francia contro Joel Embiid: “Ci ha solo fatto perdere tempo”

Alla fine Joel Embiid giocherà per Team USA durante le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Niente Camerun – sua nazione di nascita – e niente Francia – nonostante il passaporto ottenuto negli scorsi anni, dopo il suo attivo interessamento. Una mossa che non è particolarmente piaciuta alla federazione transalpina di pallacanestro che si è spesa nei confronti dello stesso Embiid, accorciando i tempi per fargli ottenere la cittadinanza francese nella speranza di poterlo convocare in nazionale.

Evidentemente, il lungo NBA era ancora in fase decisione. Quindi, il suo amore dichiarato per Team USA, mentre la Francia rimane a bocca asciutta e chiaramente delusa. Queste le parole del presidente della federazione francese Jean-Pierre Siutat:

“Insieme a Boris Diaw abbiamo incontrato Joel nel marzo 2022. Non fummo noi a chiedere quell’incontro: era stato lui ad aver manifestato interesse a giocare per la Francia e dietro sua richiesta gli abbiamo fatto ottenere la cittadinanza francese. Ma non lo abbiamo mai pregato di giocare con noi. Mi spiace solo di aver perso così tanto tempo ed energie per una pratica che non avremmo neppure mai dovuto aprire.”

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Warriors firmano Javonte Green

Calendario NBA 2023-2024: i back to back tornano a salire

NBA, Derrick Favors firma con una squadra di G League