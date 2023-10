Mercato NBA, i Warriors firmano Javonte Green

Manca sempre meno all’inizio della regular season di NBA. I Golden State Warriors, come tutte le altre franchigie, stanno per terminare le partite di pre-stagione. Ogni minuto è fondamentale per chi deve guadagnarsi un posto nel roster di Steve Kerr. E tra questi sembra esserci anche il veterano Javonte Green.

Come ha riportato Anthony Slater di The Athletic, i Warriors firmeranno Green e Yuri Collins. Contemporaneamente, hanno rilasciato Donovan Williams, Javan Johnson e Kendric Davis dal roster della NBA. Tutti e cinque dovrebbero iniziare la nuova stagione in G League con la squadra affiliata, i Santa Cruz Warriors.

The Warriors have waived Donovan Williams, Javan Johnson and Kendric Davis, per sources. They are signing Javonte Green and Yuri Collins today. All five are expected to land in Santa Cruz to open the G-League season in the organizational pipeline. — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 16, 2023

Javonte Green viene da una stagione in cui ha giocato 32 partite con i Chicago Bulls. In queste, ha tenuto una media di 5.2 punti e 2.8 rimbalzi a gara, tirando con il 56.5% dal campo e il 37,.% da tre punti. Si tratta della quarta stagione nella massima lega americana per il 30enne, che ha indossato anche la canotta dei Boston Celtics oltre a quella dei Bulls.

Yuri Collins, invece, era un undrafted free agent, cioè non era stato selezionato l’estate scorsa al draft. A livello di college, ha giocato per quattro anni a Saint Louis. Durante il suo ultimo anno, ha avuto una media di 11.2 punti, 3.3 rimbalzi, 10.1 assist e 1.3 rubate per partita, tirando con il 44.2% dal campo e il 31.9% dalla lunga distanza. Avranno modo entrambi di far vedere a Steve Kerr la loro utilità sul parquet. I Warriors, infatti, devono ancora giocare due partite di preseason prima di ospitare i Phoenix Suns il 24 ottobre per inaugurare ufficialmente la nuova stagione.

