NBA, Derrick Favors firma con una squadra di G-League

A volte ritornano. Oppure, chi si rivede! Sono varie le espressioni calzanti. Fatto sta che Derrick Favors torna a calcare i parquet americani. Non quelli NBA, ma quelli della G-League. Lo ha rivelato la stessa seconda scelta assoluta del Draft 2010 in un’intervista concessa a HoopsHype. Non è ancora noto in qual formazione andrà a giocare l’ormai 32enne.

L’ultima volta che Favors ha giocato a livello NBA è stato nella stagione 2021-22, quando era membro degli Oklahoma City Thunder. In quella stagione ha preso parte a 39 partite tenendo una media di 5.3 punti e 4.7 rimbalzi a gara, e tirando con il 51.6% dal campo. L’anno scorso, poi, ha firmato un ten-day contract con gli Atlanta Hawks, senza però mai mettere piede in campo.

Sebbene scelto per secondo nel lontano 2010, l’ex Georgia Tech non è mai riuscito ad affermarsi ai massimi livelli americani. In 12 stagioni ha giocato per i New Jersey Nets, gli Utah Jazz, i New Orleans Pelicans e appunto OKC. I 10.6 punti, 7.1 rimbalzi e 1.1 assist a partita sono medie mediocri, non da fenomeno quale si pensava potesse diventare. L’obiettivo dichiarato è proprio quello di intraprendere la gavetta della G-League per cercare di guadagnarsi un’altra opportunità nella NBA. Per dirla con le parole dello stesso Favors:

“Amo ancora questo sport. Amo l’intero processo di allenamento, il miglioramento, la sala pesi, il condizionamento e il lavoro in campo. Ho ancora tanta passione. Ovviamente le cose cambiano e devo adattarmi. Per me entrare in G League significa cercare di continuare la mia carriera, trovare il modo di migliorare, sperare di tornare nella lega ed essere un mentore per i giovani”.

