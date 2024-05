Mercato NBA, Borrego e JJ Redick sono i nomi di spicco per la panchina dei Lakers

I Los Angeles Lakers sono sempre alla ricerca del loro nuovo allenatore in maniera tale da cominciare la prossima offseason con le idee decisamente più chiare. Anche perché la dirigenza vorrà confrontarsi con il suo head coach per preparare il mercato NBA del prossimo giugno, quando si aprirà la free agency e si entrerà nel vivo delle operazioni.

Ad oggi, i nomi più caldi sono quelli di James Borrego e JJ Redick. Borrego è attualmente assistente allenatore dei New Orleans Pelicans. Prima di unirsi ai Pelicans, è stato a sua volta capo allenatore degli Charlotte Hornets per quattro stagioni. Borrego ha registrato un record di 138-163 con Charlotte, ma la sua squadra è migliorata fino ad un discreto 43-39 nella sua ultima stagione nel 2021-22. Con i Pelicans, a Borrego è stato attribuito il merito di aver migliorato l’attacco della squadra.

Redick non ha esperienza di allenatore. Si è ritirato da giocatore nel 2021 e da allora, Redick, ha lavorato come conduttore di podcast, analista di studio e ora come analista nel team di ESPN. Dettaglio non trascurabile: Redick è rispettato anche dalla stella dei Lakers LeBron James, con cui co-conduce un podcast sul basket di altissimo profilo, specialmente tattico.

Leggi Anche:

