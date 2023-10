NBA, Deandre Ayton felice di essere finito a Portland: “Mi poteva andare peggio”

Deandre Ayton ha finalmente trovato una squadra in cui sembra sia apprezzato. Dopo i lunghi trascorsi polemici con coach Monty Williams, i Phoenix Suns hanno deciso di scambiare il lungo durante l’ultima sessione di mercato NBA. Così, il centro è finito alla corte di Chauncey Billups ai Portland Trail Blazers. Non la franchigia ideale per vincere un titolo, ma comunque apprezzabile per provare a diventare il primo violino di una squadra che deve essere ricostruita dopo l‘addio di Damian Lillard. Quali sensazioni prova oggi Ayton nei confronti di Phoenix? Lui ha risposto così:

“Non provo proprio niente. Mi hanno mandato in una squadra dove posso essere valorizzato e apprezzato. Avevo l’impressione che sarei potuto finire ovunque, e mi poteva andare peggio. Il mio obiettivo qui a Portland sarà zittire un po’ di persone. Sono molto fortunato a essere parte di un’organizzazione che mi apprezza.”

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Warriors firmano Javonte Green

Calendario NBA 2023-2024: i back to back tornano a salire