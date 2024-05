NBA, Denver recupera la serie con Minnesota (2-2) e riscopre Gordon: “Imparo da Jokic”

I Denver Nuggets hanno rimesso le cose a posto dopo aver vinto anche Gara 4 in casa di Minnesota, ri-trasferendo la serie nuovamente in Colorado e conquistando – ancora una volta – il fattore campo. Ieri notte, la compagine di Mike Malone ha vinto con il punteggio di 115-107, ma deve ringraziare un Aaron Gordon quasi perfetto grazie ai suoi 27 punti e un 11/12 dal campo a cui si sono aggiunti anche 7 rimbalzi e 6 assist. Una prestazione fuori dal comune, tanto che Rudy Gobert – centro avversario – ha parlato in questa maniera in conferenza stampa post-partita:

“I tiri che ha segnato erano tutti tiri contestati, se Gordon si trasforma in Kobe Bryant dovremo farcene una ragione.”

Gli aggiustamenti dei Nuggets hanno fatto veramente male ai padroni di casa che si sono poggiati ai 44 punti del solito Anthony Edwards, ma non hanno trovato soluzioni al pacchetto composto da Jokic (35 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) e Gordon. Proprio l’ex ala grande di Orlando ha evidenziato le qualità del serbo:

“Ho uno stile di gioco volto alla squadra? L’ho imparato da lui – da Nikola Jokic – è il miglior giocatore di pallacanestro al mondo, tre volte MVP eppure è il giocatore più altruista e umile che possiate incontrare. Se un tre volte MVP può giocare in quel modo, allora lo posso fare anche io”.

