Bronny James riceve il via libera dai medici per giocare in NBA

Bronny James potrà giocare in NBA. È questo il responso da parte dei medici che hanno dato l’ok al figlio di LeBron nel momento in cui dovesse ricevere una chiamata dalla Lega. Dopo il suo arresto cardiaco accusato lo scorso luglio durante una sessione di allenamento con UCS, il giocatore era comunque tornato sui parquet della NCAA negli ultimi mesi di stagione. Detto questo – e con il Draft Combine di Chicago alle porte – Bronny negli ultimi giorni è stato visitato da tre medici, ricevendo il nulla osta per giocare.

Anche se i giocatori invitati al Combine non sono obbligati a partecipare ad allenamenti cinque contro cinque, James dovrebbe comunque mettersi a disposizione delle squadre NBA con l’intenzione di mettersi in mostra e convincere i reclutatori a sceglierlo al prossimo Draft in programma a giugno. Dopo l’arresto cardiaco e l’operazione, Bronny James ha chiuso la sua ultima stagione con una media di 4.8 punti (37% dal campo, di cui 27% dalla distanza), 2.8 rimbalzi e 2.1 assist di media in 19 minuti.

