Calendario NBA 2023-2024: i back to back tornano a salire

L’introduzione della NBA Cup a partire dalla stagione 2023-2024 impatta sul calendario sotto vari aspetti: organizzazione, logistica, distribuzione dello sforzo. Di pari passo, la lega ha provato a porre correttivi per disincentivare il load management, con esiti tutti da verificare. Se si esclude il riassetto imposto dalla pandemia durante il biennio 2019-2021, un dato di fatto emerge però più di ogni altro da una panoramica analitica della regular season: la media di back-to-back torna a salire, anno su anno, per la prima volta dal 2014-2015. Si passa dai 13.3 per squadra del 2022-2023 ai 14.0 di media calendarizzati in questa stagione.

Back-to-back 2023-2024: fotografia al calendario NBA

Fonte: nbastuffer