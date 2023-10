NBA, infortunio per Luka Doncic: leggero stiramento al polpaccio. A rischio l’opening night

Dallas avrebbe ovviamente sperato di riscontrare meno intoppi in queste settimane per poter lavorare adeguatamente durante il training camp. Purtroppo, però, Kyrie Irving ha potuto giocare finora solo una partita, infortunato all’inguine, mentre Luka Doncic ha riscontrato uno stiramento al polpaccio che si è riacutizzato a Madrid, a margine della partita organizzata in suo onore sul campo del suo ex club, il Real. Il play sloveno è già stato annunciato ai box per l’ultima partita di preseason contro Detroit questo venerdì.

La notizia dell’infortunio di Doncic è arrivata direttamente da Jason Kidd nella giornata di ieri. Il coach dei texani ha cercato di minimizzare la gravità del problema fisico del suo giocatore di punta:

“Luka Doncic ha effettuato una risonanza magnetica al polpaccio sinistro, che ha evidenziato un leggero stiramento. Salterà la partita di venerdì, ma il suo infortunio verrà rivalutato nei prossimi giorni per precisarne l’entità”

Durante l’allenamento di lunedì Luka Doncic si è dovuto accontentare di ciclismo indoor e un po’ di sessioni di tiro. Dal canto suo, Kyrie Irving si è rimesso in carreggiata partecipando all’intero allenamento. Non è ancora certa la sua presenza per venerdì prossimo, ma l’ex leader dei Nets sembra poter essere considerato rientrante.

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Warriors firmano Javonte Green

NBA, J.B. Bickerstaff si scaglia contro le regole sul load management

Calendario NBA 2023-2024: i back to back tornano a salire