NBA, bienvenue Joel Embiid! Il centro diventa cittadino francese

Il lungo dei Philadelphia 76ers Joel Embiid diventerà ufficialmente un cittadino francese. A riportarlo un sito del paese, che comunica che dallo scorso maggio il giocatore ha cominciato il processo per assumere la cittadinanza.

Dopo essere nato in Camerun nel 1994, Embiid si è poi spostato negli USA all’età di 16 anni dove ha cominciato a sviluppare lo sport. Nonostante il giocatore non abbiamo mai vissuto in Francia -ha però là diverse parentele- il codice civile d’oltralpe permette la naturalizzazione a quegli stranieri il quale processo risulti di eccezionale interesse. Evidentemente immaginarsi un front court nazionale con Joel Embiid e Rudy Gobert ricade in quest’ultima categoria.

Joel Embiid could be joining Team France. 👀🇫🇷 pic.twitter.com/pZDDBONUst — theScore (@theScore) July 13, 2022

Joel Embiid cittadino francese, la nazionale lo aspetta

Il desiderio di Joel Embiid di giocare per la Francia risale al 2018, quando in un’intervista il giocatore ha parlato anche della sua posizione nei confronti del Camerun e degli States:

“Io provengo dal Camerun, ma là ci sono diversi problemi. Amo il mio paese, mi sento patriota e vorrei giocare per il Camerun. Se potessi scegliere, sarebbe la mia prima scelta. Ma temo di non essere l’unico a decidere. Il team per cui gioco ha investito milioni su milioni per me, e ha diritto di parola. Sono un sacco di soldi per permettere ad un loro atleta di giocare in uno scenario con un ambiente medico non al top. Perciò, il mio paese natale, Francia e USA sono le mie attuali opzioni”

