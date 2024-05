NBA Draft 2024, gli Atlanta Hawks vincono la Lottery: l’ordine delle scelte

In qualche maniera siamo di fronte ad un risultato storico: gli Atlanta Hawks hanno vinto la Lottery per la prima volta in 49 anni. La franchigia della Georgia si aggiudica così la prima scelta del prossimo NBA Draft 2024 che andrà in scena a giugno. Peraltro, Atlanta aveva solo il 3% di possibilità di arrivare alla chiamata numero uno, contro il 14% da parte di Detroit che sceglierà solamente alla cinque, nonostante una regular season da sole 14 vittorie. Seconda scelta per i Washington Wizards, autori di una stagione difficile chiusa con il record di 15-67 (la loro sesta annata con record negativo, ndr). Chiude la lottery il terzo posto per Houston.

Ordine scelte NBA Draft 2024: le prime 14

Atlanta Hawks Washington Wizards Houston Rockets San Antonio Spurs Detroit Pistons Charlotte Hornets Portland Trail Blazers San Antonio Spurs (via Toronto Raptors) Memphis Grizzlies Utah Jazz Chicago Bulls Oklahoma City Thunder (via Houston Rockets) Sacramento Kings Portland Trail Blazers (via Golden State Warriors)

