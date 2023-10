NBA, Joel Embiid ha deciso: giocherà per Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024

Ora è ufficiale: Joel Embiid ha scelto di giocare per Team USA. Dopo aver ottenuto anche il passaporto francese negli scorsi anni, ora il centro nativo del Camerun ha dato la sua piena disponibilità alla nazionale americana. Secondo quanto riporta Shams Charania, il lungo dei Philadelphia 76ers ha confermato la sua partecipazione con Team USA per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Ad oggi, il roster della compagine allenata da coach Steve Kerr conterebbe anche d ella piena disponibilità di LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Devin Booker.

Philadelphia 76ers and reigning NBA MVP Joel Embiid has decided to play Team USA in the 2024 Paris Olympics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Embiid decided among USA, France and Cameroon.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 5, 2023