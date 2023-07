NBA, gli Oklahoma City Thunder tagliano Rudy Gay per far posto a Jack White

Secondo quanto riferito da Shams Charania di The Athletic, in giornata gli Oklahoma City Thunder avrebbero deciso di tagliare Rudy Gay.

Il 36enne veterano NBA era stato spedito dagli Utah Jazz agli Atlanta Hawks lo scorso 27 giugno per arrivare a John Collins, nemmeno il tempo di ambientarsi ed ha dovuto subito fare le valigie in direzione Oklahoma City insieme a TyTy Washington e Usman Garuba in cambio di Patty Mills. Scambio che ha permesso ai Thunder di acquisire l’ennesima scelta al Draft portando il conto a 35 nei prossimi 7 anni.

Il regolamento NBA prevede che le franchigie abbiano a roster un massimo di 21 giocatori, proprio per questo motivo i Thunder hanno deciso di liberarsi del contratto così da avere un posto libero a roster per poter finalizzare l’ingaggio di Jack White.

L’australiano si è messo in mostra nella scorsa stagione in 17 partite giocate con la maglia dei Denver Nuggets, mettendo a segno 1.2 punti e un rimbalzo ad allacciata di scarpe, per poi concludere la stagione con i Grand Rapids Gold, squadra di G League affiliata proprio ad i neo campioni NBA.

Alla veneranda età di 36 anni, il veterano Rudy Gay, si ritrova così senza squadra dopo aver messo a segno medie di 5.2 punti, 2.9 rimbalzi e un assist con la maglia degli Utah Jazz nella passata stagione.

The Oklahoma City Thunder have waived Rudy Gay, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2023

