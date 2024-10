NBA, Shai Gilgeous-Alexander e l’imperativo OKC Thunder: “Restiamo noi stessi”

Un Media Day con molto più buzz, molta più attenzione e aspettative in generale, attorno agli Oklahoma City Thunder – e non poteva essere altrimenti. Nella passata stagione la squadra ha strappato la testa di serie #1 nella Western Conference grazie al tie-break favorevole contro i Denver Nuggets a parità di record. La prova al vertice sarà certo d’aiuto ma non deve snaturare il nucleo del roster guidato da coach Daigneault. Ne sono consapevoli sia Shai Gilgeous Alexander sia Chet Holmgren, che hanno parlato chiaro in proposito durante il tradizionale Media Day. Ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni di Shai:

“Finché stiamo sui binari corretti e continuiamo sulla strada che ci ha portato qui, tutto andrà bene. Siamo più preoccupati da questo che dalle aspettative: restiamo noi stessi. Non cambia nulla, siamo sempre concentrati sull’evolvere giorno dopo giorno. Credo che non cambiare mentalità sia nei nostri migliori interessi. Sì, questa squadra ha ancora il dente avvelenato, quando facevamo schifo non ci preoccupavamo del mancato rispetto dal mondo NBA.”

Holmgren, da parte sua, rafforza il concetto:

“Perdere fa schifo, ma se lo concedi la sconfitta ti dà lezioni di valore, ti fa aprire gli occhi [per capire] su cosa lavorare. Se fossi stata una squadra migliore avresti vinto. Abbiamo tifosi incredibili che spendono i soldi duramente guadagnati per vederci giocare e non per fare schifo.”



Leggi anche:

NBA, Media Day 2024, Giannis Antetokounmpo resetta gli obiettivi dei Bucks

La maglia di LeBron James sulla copertina di Sports Illustrated venduta a 1.3 milioni di dollari