NBA, Chet Holmgren: “E’ stato un anno difficile, ma sono pronto”

Dopo un anno molto difficile in cui ha dovuto recuperare da un frattura al piede, Chet Holmgren è pronto per il suo esordio in NBA. La seconda scelta assoluta del Draft 2022 vestirà finalmente la maglia dei Thunder nella prossima stagione regolare. Nelle ultime settimane ha partecipato al training camp di Team USA con la maglia del Select Team. Intervistato dal sito HoopsHype, Holmgren ha parlato del suo anno di riabilitazione e degli eventuali dubbi che ha avuto durante questo lungo percorso:

“Penso che una cosa del genere sia una vera sfida per qualsiasi persona, ma credo di essere riuscito a mantenere la rotta nel modo giusto. Non ho lasciato che la mia concentrazione e la mia attenzione ai dettagli scomparissero. E’ stato un anno difficile, ma penso di averlo superato bene. Non ho mai avuto dubbi. Mi sono solo concentrato su altre cose, come ad esempio questo training camp con Team USA. Ho dovuto affrontare queste cose per ricostruire la fiducia in me stesso, ora non voglio sprecare tempo”

Sono parecchi i punti in comune tra Chet Holmgren e Victor Wembanyama. Hanno un fisico simile e delle doti simili in entrambe le metà del campo. E secondo i bookmakers sono loro due i grandi favoriti per il premio di Rookie dell’anno. Holmgren ha parlato del giovanissimo talento francese e ha detto la sua sul premio dedicato al miglior esordiente della lega:

“[Wembanyama] è un grandissimo giocatore, si merita le attenzioni che riceve. Sarà divertente poterlo marcare in prima persona in campo. Mi concentro sul vincere le partite. Il Rookie of the Year e gli altri premi individuali non sono importanti per me, voglio solo concentrarmi sul giocare bene con la squadra”

Holmgren ha concluso parlando degli obiettivi degli Oklahoma City Thunder per la prossima stagione:

“Il nostro obiettivo è fare tutto quello che possiamo per raggiungere i Playoff. E questo processo inizierà il primo giorno di training camp. Dovremo lavorare di più e meglio ogni giorno e se lo facciamo possiamo sperare di salire di livello”

Leggi anche:

NBA, Klay Thompson parla delle quattro dita mostrate a Booker

Mercato NBA, i Raptors rifiutano un’offerta degli Hawks per Pascal Siakam

NBA, Scoot Henderson è sicuro: “Vincerò il Rookie of the Year”