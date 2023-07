NBA, i Celtics abbracciano un nuovo stile di gioco

Pochi si ricordano che Joe Mazzulla, coach dei Boston Celtics, lo scorso anno occupava il ruolo di allenatore ad interim. Dopo aver trascorso un periodo come assistente allenatore sotto Brad Stevens e Ime Udoka, era risultata la scelta più logica per sostituire l’orma nuovo coach dei Rockets.

Un inizio di stagione brillante aveva convinto il front office di Boston a togliere ‘interim’ dall’etichetta di allenatore, rinnovando Mazzulla e abbracciando la sua filosofia di gioco. Meno attitudine difensiva, maggiore focus sulla metà campo offensiva. Soprattutto sul tiro da tre. Il general manager Brad Stevens ha condiviso in toto questo cambio, nonostante il fallimento negli scorsi Playoff. Così Brian Windhorst di ESPN attraverso l’Hoops Collective Podcast ha commentato i movimenti di questa offseason.

“Si sono assolutamente buttati a capofitto nella mentalità di Mazzulla, che è stata in parte anche plasmata dallo stesso Brad Stevens. Questo è il modo in cui Stevens e Mazzulla vogliono giocare. Se mai dovessero fare un passo indietro e se dovessero fallire, sappiate che sono stati loro due ad allinearsi per andare avanti”.

Nella prima stagione di Mazzulla come capo allenatore dei Celtics, Boston si è classificata al secondo posto nella NBA per tiri da tre punti, con 3492 tentativi, e al sesto posto per percentuale di tiro da tre punti, con il 37,7%. La cessione di Smart e l’aggiunta di due lunghi tiratori come Kristaps Porzingis e Oshae Brissett, che dalla lunga distanza in carriera viaggiano rispettivamente intorno al 35.9% e 34.5%. Boston ha così a disposizioni due altri lunghi in grado di aprire gli spazi sul parquet. Da affiancare all’ormai veteranissimo Al Horford. La speranza è che questi cambiamenti nel roster e il cambio di mentalità siano i tasselli mancanti per costruire un puzzle vincente.

