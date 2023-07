Mercato NBA, Christian Wood conteso tra Bulls e Lakers

Il momento più caldo della free agency è ormai passato, ma alcuni giocatori sono ancora alla ricerca di un contratto per la prossima stagione. Tra questi troviamo anche Christian Wood, che non ha ancora trovato un accordo con una squadra NBA. L’ala grande, ai Mavs nell’ultima annata, è di gran lunga il free agent più ambito al momento, e le due squadre più interessate sembrano essere i Chicago Bulls e i Los Angeles Lakers.

I Lakers sono alla ricerca di un lungo da inserire nelle rotazioni, e Wood sembra essere il giocatore perfetto per questo ruolo. Al momento però il loro monte salari è ingolfato, e potrebbero offrire solo il minimo salariale di 2.5 milioni. Nella stessa situazione si trovano anche i Miami Heat, che avevano espresso un interesse per l’ala grande. Gli Heat, più impegnati al momento a cercare una soluzione per far arrivare Lillard a South Beach, possono offrire solo un minimo salariale a Wood.

I Chicago Bulls si trovano invece in una situazione più vantaggiosa. Dopo aver ricevuto dall’NBA la disabled player exception da 10.2 milioni per Lonzo Ball – ancora alle prese con gli infortuni che continuano a tenerlo fuori dal campo – hanno la possibilità di offrire un contratto più sostanzioso a Christian Wood.

Toccherà anche a Wood decidere cosa vorrà fare nella prossima stagione. I Bulls hanno già in rosa Vucevic, Drummond e Patrick Williams come lunghi, e quindi non è chiaro per quanti minuti potrà scendere in campo. I Lakers danno maggiori possibilità di giocare e anche di vincere un titolo, e lo stesso si può dire per i Miami Heat. A Miami potrebbe anche partire da ala grande titolare. La presenza di Adebayo aiuterebbe a mascherare la sua poca attitudine difensiva, e in attacco formerebbe, insieme a Jimmy Butler e Damian Lillard, uno dei migliori quintetti offensivi della lega.

