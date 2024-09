NBA, Sam Presti inaugura la stagione di OKC con la sua consueta conferenza stampa di inizio anno

Manca meno di una settimana al giorno del Media Day degli Oklahoma City Thunder, ma già nella giornata di oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa del General Manager, Sam Presti, che come ogni anno ha aperto la stagione di OKC. Il GM dei Thunder ha infatti trattato diversi temi interessanti, in vista dell’imminente inizio di regular season a cui manca meno di un mese, partendo da Luguentz Dort:

“Lu è il cuore pulsante di questa squadra in diversi modi. È arrivato dal nulla, non è stato scelto al Draft…ha semplicemente una grande indole”.

Presti ha continuato la sua conferenza stampa parlando del go-to-guy degli Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, che nella scorsa stagione ha messo a segno medie di 30.1 punti, 5.5 rimbalzi, 6.2 assist e 2 recuperi, che però non gli sono bastate per vincere il premio di MVP della regular season:

“È stato straordinario vedere la sua evoluzione come persona e come giocatore. Sono andato a vedere i suoi allenamenti estivi. È nella palestra della sua scuola superiore. Molte delle persone con cui è cresciuto ne fanno parte. Una cosa che posso dire su Shai e Lu…sono davvero gli stessi ragazzi che ricordo di aver incontrato quando hanno varcato quella porta. È il più grande complimento che posso fargli. Shai è diventato un two way player, la sua difesa è un punto di forza per noi”.

Per la settima stagione consecutiva i Thunder non prenderanno parte all’NBA Christmas Day, ma per Presti non è un problema:

“Non credo che sia una questione personale. Abbiamo giocato a Natale 9 volte e siamo nella lega da 16 anni. Penso che siamo tra le prime 5 squadre per partite giocate nel giorno di Natale da quando siamo nella lega. Credo che nessuno “small market” abbia giocato quanto noi a Natale”.

Il General Manager dei Thunder ha concluso parlando anche dell’apporto che potrà portare nella prossima stagione Jalen Williams:

“Si conterà di più su di lui per riuscire a creare il ritmo della squadra in attacco. È sicuramente capace di farlo”.

