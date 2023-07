Mercato NBA, coach Daigneault rinnova il proprio contratto con OKC

Come rivelato dall’ufficio stampa dei Thunder, coach Mark Daigneault proseguirà regolarmente la sua avventura alla guida tecnica della squadra, godendo del massimo supporto della dirigenza. L’ex vice allenatore dei Florida Gators, infatti, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la franchigia dell’Oklahoma e avrà occasione di dare ulteriore continuità ad un percorso iniziato ormai tra stagioni fa. Sebbene i dettagli dell’accordo non siano stati resi pubblici, si presume che il prolungamento in oggetto, di natura chiaramente pluriennale, possa trattenere coach Daigneault in Oklahoma per almeno altri tre anni.

Oklahoma City Thunder coach Mark Daigneault has signed a contract extension, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 19, 2023

Approdato sulla panchina dei Thunder nel 2020 dopo cinque stagioni da capo allenatore in G-League e una da assistente in NBA, il nativo di Leominster ha condotto la franchigia a vincere 86 delle 150 partite disputate nell’ultimo triennio (record del 36.4%), senza mai conquistare però l’accesso alla postseason.

Nemmeno dopo una stagione 2022-2023 da 40 vittorie, infatti, Daigneault e i suoi ragazzi sono riusciti a qualificarsi per i Playoff. Fatale in questo senso la sconfitta patita per mano dei Minnesota Timberwolves nel turno finale del Play in.

Al di là di ogni risultato apparentemente modesto, negli ultimi dodici mesi Daigneault ha comunque riscosso sinceri apprezzamenti da parte di colleghi e addetti ai lavori, consensi riscontrabili anche nella graduatoria di assegnazione del Coach of the Year Award, nella quale egli si è piazzato secondo alle spalle del solo Mike Brown.

Leggi anche:

NBA, Daryl Morey: “Scambieremo Harden solo in cambio di giocatori già pronti”

Mercato NBA, Nerlens Noel firma con i Sacramento Kings

NBA, gli Spurs sono alla ricerca di una nuova arena