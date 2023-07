Mercato NBA, Anthony Davis vicino al rinnovo con i Los Angeles Lakers

l front office dei Lakers continua a lavorare anche in questi giorni, e il prossimo obiettivo è il rinnovo di Anthony Davis. In questo momento AD è legato ai gialloviola da un contratto in scadenza nel 2024, con una player option da 43 milioni per la stagione 2024/25. L’obiettivo del giocatore e della dirigenza è però trovare un accordo che possa legare a lungo Davis con la franchigia di Los Angeles.

Secondo quanto riportato da Dave McMenamin, giornalista di ESPN, i dirigenti dei Lakers starebbero lavorando con i rappresentanti del giocatore per firmare un nuovo contratto, che andrebbe a scadere nel 2028. In questo modo Anthony Davis diventerebbe il volto della franchigia anche dopo l’addio di LeBron James, che già nella prossima offseason potrebbe scegliere di cambiare maglia. Non sono ancora noti i dettagli del contratto, ma si dovrebbe trattare di un rinnovo al massimo salariale.

AD ha avuto parecchi problemi fisici nel corso della carriera, ma quando è in salute è tra i migliori giocatori della lega. Nella scorsa regular season ha giocato 56 partite, viaggiando a 25.9 punti, 12.5 rimbalzi e due stoppate di media. Ai Playoff le sue prestazioni sono state abbastanza altalenanti, ma rimane un giocatore di cui i Lakers non vogliono privarsi in futuro.

La data prevista per l’ufficializzazione del contratto è il prossimo quattro agosto, il primo giorno in cui è possibile ratificare l’accordo tra le parti. La volontà del giocatore e del front office è di continuare insieme anche per i prossimi anni. Dall’arrivo dai Pelicans il giocatore si è tolto parecchie soddisfazioni in maglia Lakers, con la più importante che rimane ovviamente il titolo vinto nel 2020. Nella NBA attuale altre squadre partono favorite, ma i gialloviola daranno tutto quello che hanno per vincere il prossimo anello.

