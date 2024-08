NBA, Alex Caruso ringrazia LeBron James: “È grazie a lui se oggi mi sento un giocatore”

Prima di farsi un nome con i Lakers, Alex Caruso aveva già giocato con i Thunder o meglio con gli Oklahoma City Blue nella G-League dove era allenato da Mark Daigneault. All’epoca, però, non aveva mai avuto troppe chance di farsi vedere al piano superiore, anzi ha dovuto aspettare di finire ai Los Angeles Lakers per potersi mettere in evidenza – attraverso un” two-way contract”, con a fianco LeBron James. È stato lo stesso James a dare ad Alex Caruso una sferzata di fiducia, convincendolo di poter essere utile all’interno del roster gialloviola:

“L’affetto di LeBron James mi ha dato fiducia. Detto da qualcuno di quella statura, qualcuno che è così intelligente e talentuoso. Lui è il volto della NBA, e probabilmente il più grande giocatore di tutti i tempi. Ha significato molto per me. Mi ha dato la sicurezza di capire che quello che stavo facendo era giusto. Mi ha aiutato a credere che le mie capacità potessero contribuire ed essere un fattore decisivo nella NBA. Tutto quello che ho sempre desiderato era essere in campo alla fine della partita e avere la possibilità di vincere.”

Oggi, le sue qualità difensive e le sue abilità da dietro l’arco gli hanno permesso di affermarsi in NBA e di apparire nell’All-Defensive Team per due stagioni. Ed è pronto ad una nuova stagione NBA con i Thunder:

“Penso che la bella annata dei Thunder dell’anno scorso, parli oggettivamente da sola. Essere primi ad Ovest è un compito difficile vista la ricchezza di talenti presenti nella Western Conference. Abbiamo aggiunto alcuni pezzi in offseason e sarà interessante vederci all’opera.

