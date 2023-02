NBA, Chris Paul aspetta KD: “Sono entusiasta di avere l’opportunità di giocare al suo fianco”

Il movimento di mercato più entusiasmante di tutta la NBA prima dello scadere della trade deadline è stato sicuramente l’approdo di Kevin Durant – al pari dello scambio tra Nets e Mavericks che ha portato Irving in Texas – alla corte di Monty Williams e dei Phoenix Suns.

Grazie all’arrivo di KD, la franchigia dell’Arizona è diventata prepotentemente una delle grandi favorite nella corsa all’anello 2023, risvegliando l’entusiasmo dei tifosi dei Phoenix Suns.

Uno dei più eccitati nel vedere Durant in maglia Suns non è però un tifoso, ma il playmaker della squadra di casa che risponde al nome di Christopher Emmanuel Paul, meglio conosciuto come Chris. CP3 in un’intervista con ESPN si è detto molto entusiasta di dividere il parquet con il fenomeno ex Brooklyn Nets:

“È diverso. Ci è voluto un po’ per abituarsi. L’altro giorno stavo dicendo a Devin Booker: ho avuto la possibilità di giocare con tanti grandi giocatori come Blake Griffin, ho avuto la possibilità di giocare con David West all’inizio della mia carriera, ho giocato con James Harden. Ma probabilmente non ho mai giocato con due ragazzi di questo calibro come Devin e KD. Non dovresti darlo per scontato”.

Arrivato ormai alle 37 primavere e con ben 18 stagioni NBA sulle spalle, Chris Paul sa bene che i Phoenix Suns dovranno attraversare un periodo di adattamento cercando di inserire Durant nei meccanismi della loro squadra.

Ma è fiducioso che il rapporto che ha costruito con lo stesso Durant nel corso degli anni, unito all’amore condiviso anche con Devin Booker per la palla a spicchi, possa aiutare il nativo di Washington ad ambientarsi al meglio:

“Conosco KD da tanto, abbiamo parlato per anni, abbiamo lavorato insieme. Tutto accade per una ragione. KD è come uno di famiglia per me. Quindi sono entusiasta di avere l’opportunità di giocare al suo fianco. So quanto Kevin ami il gioco del basket e la stessa cosa con Devin”.

Anche l’head coach dei Phoenix Suns Monty Williams è stato interrogato sull’arrivo di Durantula nell’assolata Arizona, dopo la vittoria per 120-109 contro i Sacramento Kings:

“È piuttosto bello avere un ragazzo nella tua squadra che praticamente tutti i compagni ammirano. Fondamentalmente ne abbiamo due: Chris e KD. Non riesco nemmeno a spiegarlo. È semplicemente fantastico da guardare, quando hai giocatori di alto livello nella tua palestra che amano il gioco e vogliono migliorare ogni giorno e vogliono vedere i ragazzi intorno a loro migliorare.”

I Phoenix Suns occupano attualmente il quarto posto nella Western Conference con il record di 32-27 e aspettano con ansia il rientro di Kevin Durant, il cui infortunio verrà rivalutato il 24 febbraio.

