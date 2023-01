NBA, Kevin Durant procede recupero da infortunio: altre valutazioni Nets tra due settimane

Potrebbe sembrare un semplice spostamento in avanti nella tabella di marcia, ma in realtà arrivano notizie confortanti per i Brooklyn Nets sul recupero di Kevin Durant. Il numero 7 – si apprende dal profilo Twitter ufficiale della franchigia – tornerà ad assaggiare il campo con attività di corsa ed esercizi preliminari già nel corso della settimana corrente. Ulteriori approfondimenti sullo stato fisico di KD verranno valutati dopo un paio di settimane. La prossimità della pausa per l’All-Star Game consiglia di non affrettare i tempi, approfittando del break per una riabilitazione più puntuale.

Dopo quattro sconfitte consecutive, la squadra è tornata al successo nelle difficili trasferte di Salt Lake City e San Francisco, contro Jazz e Warriors. I Nets (29-17) conservano il 4° posto momentaneo nella classifica della Eastern Conference.

