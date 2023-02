NBA, Joe Mazzulla nominato ufficialmente capo allenatore dei Boston Celtics

I Boston Celtics hanno annunciato nella giornata odierna l’ufficialità della nomina a capo allenatore di Joe Mazzulla. Il 34enne era stato nominato allenatore ad interim lo scorso settembre – a pochi giorni dal training camp – dopo la sospensione di Ime Udoka, reo di non aver rispettato le linee guida della franchigia.

Brad Stevens, ex allenatore ed attuale presidente dei biancoverdi, ha annunciato tale decisione complimentandosi con Mazzulla per il lavoro svolto finora:

“Come ha dimostrato, Joe è un allenatore e un leader di grande talento. Ha una capacità unica di galvanizzare una stanza intorno a una missione. Siamo grati per il lavoro che ha svolto per aiutarci a raggiungere questo punto ed entusiasti che abbia accettato di guidarci nel futuro.”

Continua, quindi, l’ascesa del nativo di Johnston, Rhode Island che solamente 10 anni fa era assistente allenatore di Fairmont State in Division II. Da allora la carriera di Joe Mazzulla ha preso una piega inaspettata.

È entrato dapprima a far parte dei Maine Red Claws – affiliata G-League dei Boston Celtics – come assistente allenatore nel 2016 ed è poi tornato a Fairmont per guidare i Falcons nel ruolo di head coach.

Torniamo così a questa stagione in cui Mazzulla sta guidando i Boston Celtics al miglior record della Eastern Conference con 42 vittorie e 17 sconfitte.

Primato che gli ha consegnato le chiavi della panchina del Team Giannis all’All-Star Game di Salt Lake City.

Joe Mazzulla is officially the 19th Head Coach in franchise history 👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/LMcTLS1u0m — Boston Celtics (@celtics) February 16, 2023

Leggi anche:

Mercato NBA, Kevin Love lascia i Cavs

NBA, Joel Embiid in dubbio per l’All-Star Game

Non solo NBA, accordo tra Rich Paul e New Balance: nasce il brand “Klutch Athletics”