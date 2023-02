Nonostante la sconfitta di questa notte contro i Clippers, Kevin Durant è convinto che i Phoenix Suns possano vincere il titolo NBA: nella conferenza stampa di presentazione, infatti, KD ha parlato di come la franchigia abbia tutti gli elementi necessari per conquistare l’anello.

Kevin Durant: “Ci sono tutti gli elementi giusti per fare bene”

I Phoenix Suns sono la squadra giusta per Kevin Durant, una franchigia che è pronta a conquistare il titolo NBA dopo anni di duro lavoro, come spiega lui stesso in conferenza stampa:

“Sono convinto che ci siano tutti gli elementi per vincere: abbiamo ragazzi che hanno sperimentato cosa significa giocare le Finals. Abbiamo un GM che ha vinto un titolo e ci supervisiona, Monty è un allenatore incredibile e ci sono ragazzi come Chris, Devin e Ayton che lavorano duro per vincere: voglio far parte di questa storia, sono entusiasta di essere qui. Vincere il titolo è il motivo per cui giochiamo a basket e sappiamo quanto è importante per noi e per la città”

Il trascorso a Brooklyn

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Kevin Durant ha parlato dei suoi anni ai Brooklyn Nets dove, il rimpianto di tutti gli appassionati di basket, è stato non vederlo giocare abbastanza con Irving e Harden. Questo il ricordo di KD degli anni ai Nets:

“Sono stati anni bellissimi, mi hanno aiutato molto dopo l’infortunio e posso solo dire cose belle. Con Irving e Harden purtroppo siamo scesi poco in campo, i motivi sono un’altra storia, ma per vincere il titolo doveva esserci più continuità e avevamo bisogno di più tempo sul campo. Quando Kyrie ha chiesto di andare via ho sentito come se stesse portando via la nostra identità: tutto quello che avevamo costruito sarebbe sparito, così ho deciso di cambiare anche io”

Ora i tifosi di Phoenix non vedono l’ora di vederlo all’opera, cercando di fare l’impresa di vincere il titolo NBA.

Leggi anche:

NBA, infortunio per Giannis Antetokounmpo: All-Star Game a rischio

NBA, Michael Jordan dona 10 milioni il giorno del suo 60° compleanno

Mercato NBA, Kevin Love lascia i Cavs