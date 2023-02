NBA, Devin Booker: “Emozionati di avere Durant”

Dopo lo scambio che ha portato Kevin Durant ai Phoenix Suns, la squadra dell’Arizona è diventata una delle grandi favorite per le prossima NBA Finals. In una lunga conferenza stampa, Devin Booker ha parlato dell’arrivo di KD e dei prossimi obiettivi della sua squadra. Booker ha iniziato discutendo proprio dell’emozione per l’arrivo ai Suns dell’ex Nets, e della trasformazione della sua franchigia negli ultimi anni:

“Non posso descrivere a parole l’emozione che provo, non vedo l’ora che finisca la pausa per l’All-Star, quando avremo la possibilità di competere l’uno con l’altro. Non ho mai potuto giocare con Kev tranne che per le Olimpiadi, quindi sono dei momenti molto eccitanti. Abbiamo costruito qualcosa che la lega vuole imitare. Probabilmente eravamo lo zimbello della NBA fino a quattro o cinque anni fa, e trasformare quella situazione in una squadra che compete per i titoli è un cambiamento parecchio importante. Quindi siamo davvero orgogliosi di quello che abbiamo costruito qua. Per noi, il fatto che Kev abbia voluto venire qua è un segno importante, e dimostra il rispetto per quello che abbiamo fatto. Abbiamo ancora molto da fare, ma ci stiamo muovendo nella direzione giusta”

Booker ha poi continuato dicendo che l’obiettivo è la vittoria del prossimo titolo:

“Cento per cento. Avevamo lo stesso approccio già prima della trade. Una volta che arrivi alle Finals e capisci cosa sia, diventa tutto quello che vuoi. Abbiamo un obiettivo, sappiamo che non sarà facile, ma sappiamo di avere il talento, abbiamo la mentalità e tutto quello che serve per vincere”

Book ha concluso dicendo che non c’è un leader ben definito, ma tutti i veterani porteranno la propria esperienza nello spogliatoio:

“Non abbiamo una gerarchia. Abbiamo Chris Paul, uno dei più grandi leader della storia del gioco. Ci sono Coach Monty [Williams] e [il general manager] James Jones. Abbiamo dei ragazzi che hanno tutti lo stesso obiettivo. Penso che ognuno ha un diverso tipo di leadership. E penso che le caratteristiche di tutti, la nostra mentalità, si completino insieme”

