I Philadelphia 76ers vincono con il brivido contro i Cavs, grazie anche alla doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi di Joel Embiid: prestazione superlativa del camerunese che, però, fisicamente non si sente al 100%. Una condizione fisica che mette in dubbio anche la sua presenza all’All-Star Game di domenica.

Joel Embiid: “I medici mi hanno consigliato di stare fermo per due settimane”

Da qualche settimana – addirittura mesi – Joel Embiid è afflitto da un dolore al piede sinistro che non gli permette di essere al 100%, tanto da mettere in dubbio la sua presenza questa notte contro Cleveland. Alla fine il camerunese è sceso in campo, dando un forte contributo a Philly di centrare la quarta vittoria consecutiva.

Ora, però, dovrà decidere se partecipare o meno all’All-Star Game – in programma domenica notte – visto che i medici gli hanno consigliato assoluto riposo per almeno due settimane, come spiega nel post partita:

“Non sono sicuro di partecipare, fisicamente non sto bene: ho questo persistente dolore al piede che mi tormenta da settimane, mesi e che mi crea parecchie difficoltà. Volevo arrivare alla pausa All-Star Game senza perdere nessuna partita, ma ora sento che sia giunto il momento di seguire il consiglio dei medici: stare a riposo per due settimane. Vediamo come saranno i prossimi giorni e poi decido”

Risparmiarsi l’All-Star Game per poter continuare la marcia Playoff, vero obiettivo della franchigia, come aggiunge Joel Embiid:

“L’obiettivo è vincere e, per farlo, devo essere pronto per la seconda metà della stagione e per i Playoff. Sono concentrato sulla vittoria del titolo e, se il riposo mi sarà utile per raggiungerla, allora sarà quello che farò”

