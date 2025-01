Phoenix fa centro: ecco Nick Richards, a Charlotte Okogie e tre seconde scelte

I Phoenix Suns avevano bisogno di un nuovo centro, ed eccoli serviti. Nick Richards, ormai ex 5 degli Charlotte Hornets, approda nella Valle del deserto via trade. Secondo quanto ha riportato Shams Charania di Espn, i Suns hanno acquisito il lungo insieme a una futura seconda scelta. In cambio, hanno spedito in North Carolina Josh Okogie e tre future scelte al secondo giro. Niente di straordinario, ovviamente. Non si tratta di quel Jimmy Butler che i tifosi di Phoenix sognano da qualche settimana, visti anche i dissapori interni in casa Miami Heat. Ma non è neanche una lateral move, se si conta che il rendimento di Jusuf Nurkic e Mason Plumlee è stato tutt’altro che invidiabile.

The Charlotte Hornets are trading 7-foot center Nick Richards and one second-round pick to the Phoenix Suns for Josh Okogie and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/RwPGJH5lzo — Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2025

In questa stagione, Richards ha una media di 8.9 punti e 7.5 rimbalzi a partita. Prodotto di Kentucky scelto al secondo giro del Draft 2020, con la canotta degli Hornets è sempre stato una opzione solida dalla panchina. Nelle ultime quattro stagioni ha tirato con il 65% dal campo, quinto miglior giocatore della lega. Attualmente Richards è al secondo anno di un triennale da 15 milioni di dollari.

In direzione Charlotte, forse a malincuore, Matt Ishbia spedisce Okogie. I numeri (6 punti e 2.9 rimbalzi a partita) raccontano una minuscola parte della sua storia: fondamentale la scorsa stagione nei momenti in cui l’infermeria tendeva a riempirsi oltre misura, sempre solido e affidabile sul parquet. Non una star, neanche mezza, ma uno di quei gregari su cui si è certi di poter sempre contare. Acquisire un nuovo centro, però, era una necessità troppo stringente per farsi influenzare da questioni di cuore.

