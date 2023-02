Dopo nove anni le strade di Kevin Love e dei Cleveland Cavaliers si divideranno: nelle prossime ore, infatti, arriverà l’ufficialità dell’accordo sul buyout del contratto del giocatore con la franchigia. Diverse squadre guardano attentamente la situazione, su tutte i Miami Heat e i Lakers del suo amico LeBron.

Kevin Love's time with the Cavaliers is reportedly coming to an end. 👀 pic.twitter.com/rFewKMa5UP — theScore (@theScore) February 16, 2023

Kevin Love addio ai Cavs, Miami e Lakers interessate

La storia tra i Cavs e Kevin Love è ai titoli di coda: in questa stagione lo statunitense ha incontrato non poche difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico dove un problema al pollice l’ha tenuto fuori per molte partite, che l’hanno portato a valutare l’addio a Cleveland.

Addio che si ufficializzerà già nelle prossime ore, come riporta The Athletic, con i Cavs che si libereranno di 28.5 milioni d’ingaggio dal bilancio, mentre per Love ora inizierà la ricerca di una nuova squadra. Se da una parte l’idea di ricongiungersi con l’amico LeBron stuzzica e non poco gli appassionati NBA, dall’altra la squadra più quotata a firmarlo è Miami.

Secondo Shams Charania, infatti, gli Heat che – dopo aver mandato Dewayne Dedmon a San Antonio la scorsa settimana – sono alla ricerca di un giocatore esperto che faccia rifiatare Bam Adebayo: Kevin Love, nonostante i problemi fisici di questa stagione, per la dirigenza è il profilo ideale.

Nelle nove stagioni ai Cavs Kevin Love ha partecipato due volte all’All-Star Game, ha centrato per quattro volte i Playoff e, soprattutto, è stato il terzo miglior marcatore della franchigia nel titolo del 2016.

