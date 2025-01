NBA, Nurkic ha problemi con Budenholzer: “Non parlo con il coach da 2 mesi”

La stagione dei Phoenix Suns sta attraversando un periodo turbolento, evidenziato dalle recenti dichiarazioni del centro bosniaco Jusuf Nurkic. In un’intervista all’Arizona Republic, Nurkic ha rivelato di non aver avuto alcuna comunicazione con l’allenatore Mike Budenholzer negli ultimi due mesi.

All’inizio di gennaio, Budenholzer ha deciso di rimuovere il lungo dal quintetto titolare, decisione che ha segnato l’inizio di un periodo difficile per il giocatore. L’arrivo di Nick Richards ha ulteriormente complicato la situazione, con Richards che non solo ha preso il posto di Nurkic nello starting five, ma ha anche assorbito gran parte dei suoi minuti in campo.

Nurkic ha espresso il suo disappunto, affermando:

“Non parlo con coach Bud da oltre due mesi. È una situazione difficile da accettare, ma continuo a lavorare sodo e a farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa.”

Queste dichiarazioni mettono in luce le tensioni interne alla squadra e sollevano interrogativi sulla gestione del roster da parte di Budenholzer. La dirigenza dei Suns dovrà affrontare questa situazione delicata per evitare ulteriori complicazioni in una stagione già segnata da alti e bassi. Resta da vedere come evolverà il rapporto tra Nurkic e Budenholzer e quale impatto avrà sulle dinamiche della squadra, anche tenendo conto della trade deadline che scatterà nelle prossime settimane.



