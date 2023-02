Houston Rockets, il GM Rafael Stone a proposito del mercato NBA: “Abbiamo migliorato la squadra”

Chiuso ufficialmente il mercato NBA è tempo di bilanci per le 30 franchigie. Gli Houston Rockets, anche non avendo chiuso scambi eclatanti, si sono mossi molto sul mercato cercando principalmente di liberare il proprio cap space.

Proprio sull’argomento cap space si è espresso il GM della franchigia texana Rafael Stone, come riportato da Jonathan Feigen, beat writer per Houston Chronicles:

Ricordiamo che gli Houston Rockets hanno portato a termine due scambi, entrambi nell’ultima giornata prima della chiusura della trade deadline.

La prima ha coinvolto i Memphis Grizzlies ed i Los Angeles Clippers in una trade a tre che ha visto Eric Gordon approdare nella città degli angeli e John Wall compiere il percorso inverso, tornando a Houston a pochi mesi di distanza dallo scambio che lo portò proprio ai Clippers. Rockets che nella stessa trade hanno ricevuto anche Danny Green dai Memphis Grizzlies. Wall dovrebbe però essere tagliato dalla franchigia texana, come dichiarato dallo stesso Rafael Stone:

Nel loro ultimo movimento di mercato, gli Houston Rockets hanno spedito Garrison Matthews e Bruno Fernando ad Atlanta in cambio di Justin Holiday e Frank Kaminsky. Il GM dei Rockets ha concluso con un ultimo pensiero:

Houston Rockets che in questo momento occupano l’ultima piazza della Western Conference con il record di 13-42.

Asked if the Rockets improved their team at the trade deadline, Rockets GM Rafael Stone pivoted to the next step.

"We're really valuing that flexibility and I think within that context, we really improved the team. We are going to have the most cap space of any team in the NBA."

— Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) February 10, 2023