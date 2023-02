I Phoenix Suns cadono in trasferta contro Atlanta: orfani dell’infortunato Devin Booker, in Arizona ora aspettano di poter vedere sul parquet Kevin Durant. L’aria che si respira all’interno della franchigia è elettrizzante: dallo staff tecnico ai giocatori, l’arrivo di KD ha portato entusiasmo e fame di successi.

Partita difficile quella contro Atlanta, dove i Suns non sono mai riusciti a imporsi: pesano l’assenza di Booker e l’aver avuto a disposizione solo nove giocatori. Nel post partita, però, l’attenzione è tutta rivolta su Kevin Durant, neo acquisto della franchigia dell’Arizona, con coach Monty Williams che ne parla così:

L’arrivo di Kevin Durant fa sognare tifosi e giocatori dei Suns, soprattutto quando si pensa al trio che comporrà con Devin Booker e Chris Paul. Il numero 3 di Phoenix ha parlato dell’impatto che Durantula avrà sulla franchigia:

CP3: "What KD say in that interview one time? What did he say? Y'all know who he is. So you add him to the daggone who is that that the Harlem Globetrotters play against all the time? The Washington Generals. You add him to them and they're going to be nice."

