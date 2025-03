NBA, infortunio in casa Houston: Amen Thompson out per 2 settimane

Amen Thompson, ala dei Houston Rockets, ha subito una distorsione alla caviglia sinistra durante la vittoria per 146-117 contro i New Orleans Pelicans. L’infortunio è avvenuto nel quarto periodo, quando Thompson è atterrato sul piede di un avversario durante un tentativo di tiro. Gli esami strumentali effettuati successivamente non hanno evidenziato danni strutturali, ma si prevede che il giocatore rimarrà lontano dal campo per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni. ​

Thompson, 22 anni, sta vivendo una stagione di grande crescita nella sua seconda annata in NBA, con medie di 14.0 punti, 8.3 rimbalzi, 3.6 assist, 1.3 palle rubate e 1,3 stoppate a partita in 60 presenze, di cui 33 da titolare. La sua assenza rappresenta una sfida per i Rockets, attualmente quinti nella Western Conference, che dovranno fare a meno di uno dei loro principali contributori su entrambi i lati del campo. ​

Lo staff medico dei Rockets monitorerà attentamente il recupero di Thompson, con l’obiettivo di reintegrarlo in squadra prima dell’inizio dei playoff.

